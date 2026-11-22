أبدى الروماني إيميليان كاراس، مدرب فريق باختاكور الأوزبكي الأول لكرة القدم، سعادته بالعودة مجددًا إلى جدة لمواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كاراس في مؤتمر صحافي الأحد عن المباراة: «سعداء بالعودة مجددًا إلى جدة بعد اللعب قبل شهرين أمام الأهلي.. الاتحاد لديه لاعبون مميزون، ولدينا بعض الإصابات، لكننا سنجد بعض الحلول».

وأضاف المدرب: «فريق الاتحاد قوي من الناحية الفردية والجماعية، ويلعب بأسلوب هجومي، ونسعى للعب بشكل جماعي لمنع اختراقات دفاع الفريق».

وتابع كاراس: «أمام النصر خلقنا عدة فرص، والأندية السعودية لديها لاعبون ذوو جودة عالية، ونسعى لمنافستهم داخل الملعب».

من جانبه، أكد اللاعب إبراهيم إبراهيموف، خلال المؤتمؤ ذاته، استعداد باختاكور للمواجهة، قائلًا: «نعرف جودة لاعبي الاتحاد، ولديهم بعض الإصابات، وسنعمل بشكل جيد للفوز في هذه المباراة».