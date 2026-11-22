عاد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، من بعيد وحوَّل تخلفه أمام ضيفه فياريال بهدفين إلى فوز بنتيجة 3ـ2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري «لاليجا»، ما سمح له بالابتعاد مجددًا عن ريال مدريد، غريمه التقليدي، بفارق ثلاث نقاط.

ودخل رجال الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق الكاتالوني، اللقاء وهم على المسافة ذاتها من ريال بعد فوز الأخير على سيلتا فيجو 2ـ1، السبت، لكنهم نجحوا بعد شوط ثانٍ كبير وفوز رابع على التوالي محليًّا وقاريًّا في الابتعاد مجددًا عن غريمه الملكي بثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع بتلقيه الهزيمة السادسة في الموسم.

ووجد برشلونة نفسه متخلفًا منذ الدقيقة الخامسة حين أخطأ فيرمين لوبيس في إبعاد الكرة بقدمه اليسرى داخل منتصف ملعب فريقه، لتصل إلى الكندي تايجون بيوكانن الموجود على بعد 25 مترًا من المرمى، فلم يتردد في التسديد بقدمه اليمنى كرة قوية على ارتفاع متوسط وجدت طريقها إلى شباك جوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة.

ولم ينتظر فياريال طويلًا ليصدم الفريق الكاتالوني بهدف ثانٍ حين حوَّل الجورجي جورج ميكاوتادزه الكرة إلى ألبرتو موليرو الذي مررها بلمسة واحدة إلى الكندي تاني أولواسيي على الجهة اليسرى، فتقدم بها صاحب الرقم 21 إلى داخل منطقة الجزاء قبل تسديدها بقدمه اليسرى تحت العارضة.

واعتقد برشلونة أنه حصل على فرصة للعودة إلى اللقاء حين احتسبت للامين يامال ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «VAR»، لكن متأثرًا بسرعة الرياح التي جعلت من مهمة تثبيت الكرة في نقطة الجزاء صعبة، سدَّد المهاجم الشاب في القائم الأيسر وأهدر فرصة تقليص الفارق.

وحاول برشلونة جاهدًا التعويض قبل نهاية الشوط الأول، وحصل على فرص عدة للتسجيل، لا سيما عبر يامال، لكن من دون جدوى، ليدخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وفياريال في المقدمة بهدفين نظيفين.

وقلَّص الفريق الكاتالوني في الشوط الثاني الفارق برأسية جيرار مارتين، الذي وصلته الكرة عبر بيدري إثر ركلة ركنية، ثم سرعان ما أدرك التعادل عبر فيرمين لوبيس بعد عرضية من يامال.

وبهدية من باو نافارو الذي حوَّل عرضية إريك جارسيا، العائد من الإصابة، بالخطأ في شباك فريقه، تقدم برشلونة في الدقيقة «67»، مستفيدًا من لخبطت صفوف ضيفه الذي اهتزت شباكه ثلاث مرات في غضون 10 دقائق.

وشهدت الدقائق الأخيرة حصول برشلونة على فرص عدة للتسجيل ودخول الفرنسي جول كونديه بعد غياب قرابة 30 يومًا، بسبب إصابة في الكاحل، وطرد نافارو من ناحية فياريال بالإنذار الثاني «90+4»، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.