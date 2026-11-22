أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه يمتلك خيارات عديدة لاختيار ​التشكيلة قبل مواجهة نيفتشي، على ملعب الاستقلال في مدينة فرغانة الأوزبكية، الإثنين، ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي الذي عقد، الأحد، في قاعة المؤتمرات بملعب السلام في مدينة فرغانة الأوزبكية الأحد: «نمتلك خيارات عديدة، ونتعامل مع كل مباراة على ⁠حدة مع التركيز حاليًا ‌على مواجهة نيفتشي».

وكشف المدرب الإيطالي إلى أنه أرجأ اختيار التشكيلة إلى الحصة التدريبية الأخيرة في ظل معاناة بعض اللاعبين الدوليين من الإرهاق.

وأثنى إنزاجي على كفاءة الفرق الأوزبكية، وأوضح: «تتمتع الأندية في أوزبكستان بمستوى فني مرتفع، وهو ما ينعكس ‌على مشاركاتها المستمرة في البطولات الآسيوية».

من جهته، وصف محمد كنو، لاعب وسط الفريق الهلالي، مواجهة نيفتشي بالصعبة، لكنه شدد على جاهزيتهم للقاء الفريق الأوزبكي.

وقال كنو: «أكملنا تحضيراتنا للمباراة على أكمل وجه، وندرك صعوبة المواجهة، بعد أن تابعنا عددًا من مباريات الفريق المنافس، ونتطلع إلى تقديم كل ما لدينا في اللقاء لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».

ويحتل الهلال المركز الثاني بـ9 نقاط في ترتيب مجموعة الغرب من البطولة الآسيوية، بينما يملك نيفتشي 4 نقاط في المركز التاسع.