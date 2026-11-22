الأخضر.. انتصار ثمين

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا فوزًا ثمينًا على نظيره الفرنسي 1ـ0، مساء الأحد، ضمن ثاني جولات كأس العالم للناشئين الجارية في قطر (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)