تلقى فريق الرياض الأول لكرة القدم دفعة مهمة قبل مواجهة الفتح، الخميس المقبل، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بعد اكتمال جاهزية مهاجمه البرتغالي لياندرو أنتونيس.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن أنتويس دخل التدريبات الجماعية بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتعرض أنتونيس لإصابة عبارة عن كسر في كعب القدم خلال مواجهة الأهلي التي خسرها فريقه 0ـ5 في الرابع من سبتمبر الماضي ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ما تسبب في غيابه عن 6 جولات بالدوري.

وقبل الإصابة، ارتدى أنتونيس قميص «مدرسة الوسطى» في خمس مباريات بالدوري، وسجل هدفًا واحدًا، كما قاد فريقه إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تسجيله هدفي الفوز على الزلفي 2ـ0 في دور الـ32.