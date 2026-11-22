أكد أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا، أنَّ لاعبيه التزموا بخطته المعدَّة مسبقًا، والمعتمدة على التحوُّلات الهجومية، كاشفًا عن شعورهم بالتوتر أمام انتقاداتٍ طالتهم بعد الجولة الأولى من كأس العالم للناشئين، الجارية في قطر.

وبعدفٍ لشامان القحطاني، فاز «الأخضر» 1ـ0 على الفرنسيين، مساء الأحد على ملعب «أكاديمية إسباير 5» في الدوحة، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة، التي تضمّ أيضًا أوروجواي وهايتي.

وفي تصريحات لقنوات «الكاس» التليفزيونية القطرية بعد المباراة، صرَّح الحنفوش: «خطتنا اعتمدت على التنظيم الدفاعي والتحوّلات الهجومية، واللاعبون التزموا بها ووُفِّقوا أمام منتخب قوي يضم لاعبين في أندية عالمية مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد».

وأشار إلى تحقيق لاعبيه الانتصار بعد 4 أعوامٍ بالتمام والكمال من تغلّب المنتخب السعودي الأول 2-1 على نظيره الأرجنتيني ضمن كأس العالم للكبار في قطر.

وقال: «هذا يوم عزيز علينا جدًّا، وإشارة واضحة للجميع إلى أنه متى ما دخلت بثقة وآمنت بإمكاناتك فإن المباراة تكون بين 11 لاعبًا ضد 11 من المنافس، ومثلما حصل في 22 نوفمبر 2022 حصل اليوم في 22 نوفمبر 2026 وتفوَّق المنتخب السعودي، أيضًا في قطر، على منتخب كبير مثل فرنسا».

ووجّه المدرب السعودي الشكر لباقي أعضاء الجهاز الفني والأجهزة الأخرى في المنتخب واللاعبين، الذين قال إنهم تعرّضوا إلى نقد شديد بعد الخسارة 2ـ3 من أوروجواي الخميس وأحسّوا نتيجةً لذلك بالتوتّر قبل أن «يتفوّقوا على أنفسهم اليوم ويستعيدوا الثقة».