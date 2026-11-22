آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
جولة المونديال الثانية.. انتصاران و6 أهداف
2026.11.22 | 08:15 pm
الأكثر قراءة
1
أمام «فيفا».. الاتحاد يطارد كونسيساو
2
قبل مواجهة النصر.. كلاودينيو يزيد متاعب السد
3
الهلال يصل
4
مهما كنتم ضده.. سالم أكمل مجده
5
دحمان يخلف سوليناس في الفيصلي
6
مونديال الناشئين.. الأخضر يبحث عن التعويض أمام الفرنسيين
7
الأهلي.. أبو الشامات يعود بعد 10 أيام
8
من هو معمر ديوب صاحب أسرع هدف في الدوريات السعودية؟
Previous
Next
اخترنا لكم
من هو معمر ديوب صاحب أسرع هدف في الدوريات السعودية؟
من سونيس إلى ديميرال.. «غرس العلم» فرحة تعبر القارات
الأهلي يرفض الراحة بعد ثلاثية النصر
ماذا تعرف عن «إثنوسبورت» بعد دخوله موسم الرياض؟
جوائز آسيا.. سالم يبحث عن الثالثة والبريكان يدخل سباق الأولى
×
الكرة السعودية
2026-11-22 18:33:24
إنزاجي قبل نيفتشي: الدوليون مرهقون.. وأملك الخيارات
الصورة .. قصة
2026-11-21 22:58:17
الهلال يصل
الكرة السعودية
2026-11-20 20:51:02
السبت.. الهلال يتدرّب ويغادر إلى أوزبكستان
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-17 23:26:50
الأخضر يخسر 5 نقاط في تصنيف «فيفا»
الكرة السعودية
2026-11-17 20:56:03
البريكان يلحق بثلاثة هدافين
الكرة السعودية
2026-11-17 20:52:02
لاجامي.. الحمراء الـ 47 في تاريخ الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-22 19:02:12
أنتونيس يدعم الرياض أمام الفتح
الكرة السعودية
2026-11-21 21:16:43
دحمان يخلف سوليناس في الفيصلي
الكرة السعودية
2026-11-21 20:48:07
المسحل: الخليجية هدفنا.. طوينا الخلافات.. ومدربنا شجاع
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-22 17:52:43
مدرب باختاكور: جدة أسعدتني.. والاتحاد هجومي
الكرة السعودية
2026-11-21 23:08:02
أمام «فيفا».. الاتحاد يطارد كونسيساو
الكرة السعودية
2026-11-21 22:52:07
الأحد.. باختاكور يتدرب في الإنماء
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-21 22:36:54
قبل مواجهة النصر.. كلاودينيو يزيد متاعب السد
الكرة السعودية
2026-11-21 18:31:47
العيسى: الرقابة وعدم الجدية والمدرب سبب خسارة النصر
الكرة السعودية
2026-11-21 17:38:58
أنور لـ «الرياضية»: بروزوفيتش غلطة.. والنصر لن يهتز
Previous
Next
×
رياضات أخرى
2026-11-22 00:08:15
طائرة الأهلي.. صدارة بالعلامة الكاملة
الكرة السعودية
2026-11-21 18:31:47
العيسى: الرقابة وعدم الجدية والمدرب سبب خسارة النصر
الكرة السعودية
2026-11-21 17:38:58
أنور لـ «الرياضية»: بروزوفيتش غلطة.. والنصر لن يهتز
Previous
Next
×
فيديو
2026-11-21 21:33:42
بمشاركة 3500.. موسم الرياض يستضيف «مسيرة زهرة 2026»
منوعات
2026-11-20 20:03:17
المرة الأولى.. عروض «عالم ريتشيل» تنطلق في الرياض
فيديو
2026-11-20 18:55:15
تقويم القطيف يفتتح مهرجان السيارات الكلاسيكية
Previous
Next
×
ESports
2026-11-22 16:01:05
«Ubisoft» تُفعّل اللعب المشترك في «The Division 2»
ESports
2026-11-21 15:25:06
10 ألعاب تصويب تتصدّر السوق الأمريكي
ESports
2026-11-19 16:09:07
كأس المنتخبات الإلكترونية تكشف عن جديد نسخة 2027
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث