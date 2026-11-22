أضاف المدرب أحمد الحنفوش ولاعبوه، مساء الأحد، فوزًا تاسعًا لرصيد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين، البطولة التي استُحدِثَت عام 1985 وتجري نسختها الـ 21 في قطر.

وهزم «الأخضر» الناشئ نظيره الفرنسي 1-0 على ملعب أكاديمية «أسباير 5» في الدوحة، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال 2026، محقّقًا نقاطه الثلاث الأولى بعد خسارته 2-3 من أوروجواي ضمن الجولة الافتتاحية.

ويخوض السعوديون غمار البطولة للمرة الخامسة، والثانية على التوالي، وهم أبطالُها في إسكتلندا عام 1989 مع المدرب البرازيلي إيفو ورتمان بفضل 4 انتصارات بدأت في ثالث وآخر جولات مرحلة المجموعات واختُتِمَت أمام أصحاب الأرض في النهائي.

ولتحقيق اللقب العالمي، فاز «الأخضر» 1-0 على كولومبيا والبحرين، وبركلات الترجيح على نيجيريا وإسكتلندا.

ودرّب السعودي محمد الخراشي المنتخبَ في النسختين الأوليين، 1985 في الصين و1987 في كندا.

وفاز اللاعبون الناشئون تحت قيادته 4-1 على كوستاريكا و3-1 على إيطاليا، ضمن مرحلة المجموعات من نسخة 1985، فتأهلوا إلى دور الثمانية وخسِروا ضِمنَه 1-2 من البرازيل.

وخلال النسخة الثانية، فاز السعوديون 2-0 على فرنسا، وودّعوا المنافسات من دورها الأول.

وعقب غيابٍ طويل، عاد المنتخب إلى مونديال الناشئين العام الماضي في قطر، وتغلّب 3-2 على نيوزيلندا تحت قيادة المدرب السعودي عبد الوهاب الحربي، وخرج من الدور الأول.

وبفوزها على الفرنسيين، تمتلك كتيبة الحنفوش، المدرب السعودي، فرصتَي تأهل إلى دور الـ 32، إما مُباشَرةً أ أو عبر تصنيف أفضل الثوالث.