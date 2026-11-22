أحيا منتخب مصر تحت 17 عامًا لكرة القدم آمال التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين بالفوز 2ـ0 على نظيره القطري، صاحب الأرض، مساء الأحد، في الدوحة، ليصعد إلى وصافة المجموعة الأولى.

وأحرز أحمد صفوت، وخالد مختار هدفَي «الفراعنة» في الدقيقتين 2 و32 من المباراة التي احتضنها ملعب «أكاديمية أسباير 2».

بالفوز، افتتح لاعبو المدرب المصري حسين عبد اللطيف عدَّاد النقاط المونديالي، وعوَّضوا خسارتهم 0ـ1 من اليونان، الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية، التي شهِدت فوز «العنابي» على بنما 2ـ0.

ولحساب منافسات المجموعة ذاتها، فاز المنتخب اليوناني، متصدر الترتيب بست نقاط، 2ـ1 على بنما، مساء الأحد.

ويتأهل متصدر ووصيف كلٍّ من المجموعات المونديالية الـ 12 إلى دور الـ 32، ويلحق بهم أفضل ثمانية من أصحاب المركز الثالث.