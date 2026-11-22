إذا كان الذكاء الاصطناعي هو من سيكتب ويرسم ويقود السيارة، ويحل بديلًا عن المحاسب والمُعلم والصيدلي والبائع، ويغني ويعزف الموسيقى، ويبث الأخبار ويصنع الملابس، فما الذي بقي للإنسان لكي يعمل ويكسب رزقه؟ هل ندرك حقََا أننا أمام تحول تاريخي بدأ فعلًا، وسيكتمل قريبََا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وروبوتاته؟ تخيلوا أن «ميتا» وهي من أكبر المستثمرين في تطوير الذكاء الاصطناعي تخلت خلال 5 أعوام على ما يقرب من 71 ألف موظف، آخرهم كان في العام الجاري «10 آلاف موظف»، لكنها في الوقت نفسه وظفت موظفين لتطوير الذكاء الاصطناعي، أي أنها ألغت الوظائف التي بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يحل بديلًا عنها، وهذا ما سيصل إلى جميع أنحاء العالم خلال سنوات قليلة، وسيجد الملايين من الناس أنهم بلا وظائف، لأن ليس الجميع قادر على العمل في تطوير الذكاء الاصطناعي .

حكاية أن التقنية جاءت لتساعد الموظفين اتضح أنها حكاية ناقصة، أما تكملتها فتقول: في البداية جاءت التقنية لتساعد الموظفين، وساعدتهم فعلًا، لكنها طورت من نفسها بحيث لم تعد هناك حاجة للكثير من الموظفين في العالم. بقي شيء من الحكاية لم يكتب بعد، وهو: ماذا سيحدث عندما تُفقد الوظائف؟ تبقى الإجابة التي تكمل الحكاية مفتوحة الاحتمالات، لكن المؤكد أن الوظائف ستنقص كثيرًا، وما ردده صنّاع الذكاء الاصطناعي من أن وظائف جديدة ستظهر مجرد تخدير لا أكثر، بدليل أنهم هم أنفسهم طردوا موظفيهم ! هناك تجربة قديمة نستطيع القياس على شيء منها، فعندما انتشر البيع على الإنترنت قلت مبيعات المحلات، وأغلق الكثير منها، صحيح أن وظيفة بائع على الإنترنت هي وظيفة جديدة، لكن: كم عدد البائعين الذين فقدوا وظائفهم في المحلات؟ بنك جولدمان ساكس يقول إن الذكاء الاصطناعي قادر نظريًا على أداء 300 مليون وظيفة حول العالم، والمنتدى الاقتصادي العالمي «2025» قال ستختفي 92 مليون وظيفة بحلول 2030، لكنه أضاف أن الذكاء الاصطناعي سيستحدث 170 مليون وظيفة جديدة، لكنه لم يفسر هذا الرقم ولم يوزعه على الدول، هناك من يقول إن اتجاه الوظائف سيكون على الزراعة والرعاية والتوصيل والبناء، لكن الجميع ينسى الذكاء الاصطناعي سيلاحق جميع الوظائف إن لم يوضع له حدود وأنظمة وضوابط .

بالنسبة لي، إن بقيت حيََا فسأعيش في مزرعة وأربي الأغنام والدجاج، بعيدًا عن قلق العالم.