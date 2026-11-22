ـ منذ أن عرفنا الرياضة السعودية، والنصر يدافع عن حقوقه وحقوق الآخرين، وحتى يومنا هذا، يواصل النصر المحافظة على المبادئ التي غرسها الأمير عبد الرحمن بن سعود، رحمه الله، وتوارثتها الأجيال النصراوية من بعده، بدءًا من الصغير حتى الكبير.

ـ طوال هذه السنوات، كان النصر يقف وحيدًا في مواجهة الآلة الإعلامية الزرقاء، التي كانت تدعم الهلال وتخشى النصر بوصفه منافسًا شرسًا استطاع التفوّق على الهلال في فترات كثيرة، حتى جاءت نقطة التحوّل التاريخية بوفاة الأمير عبد الرحمن بن سعود، رحمه الله، التي هزّت النصر كثيرًا، ولم يستطع الوقوف على قدميه مجددًا إلا في عهد إدارة الرئيس الذهبي الأمير فيصل بن عبد الرحمن، حينما شُكّلت اللجنة الرباعية برئاسة الأمير فيصل بن تركي، ليعود النصر إلى مكانه الطبيعي منافسًا، ويخوض نهائي كأس ولي العهد عام 2013، الذي خسره بركلات الترجيح أمام الهلال، قبل أن يعود في الموسم التالي ويحقق ثنائية الدوري والكأس من بوابة الهلال.

أكبر هموم الآلة الإعلامية الزرقاء تتمثل في كيفية إبعاد النصر عن منافسة الهلال من خلال الطرح الإعلامي، فمارست شتى المحاولات لتحقيق ذلك، لكنها كانت تفشل في كل مرة.

كانت الآلة الإعلامية الزرقاء تعلم أن الخطر الحقيقي على الهلال هو النصر، فهي لا تهتم بمنافسة الاتحاد والأهلي والشباب والاتفاق، ولا حتى القادسية، لأنها تدرك تمامًا أنَّ الهلال يتفوّق عليهم بسهولة، حتى وإن تعرض لخسارة عابرة.

حاربت الآلة الإعلامية الزرقاء كل ما هو نصراوي، خصوصًا ما يتعلق بأولوياته التاريخية، فبدأت بالتشكيك في مشاركة النصر في بطولة أندية العالم، وحاولت إثبات أنها بطولة تجريبية، بل وصل بها الأمر إلى محاولة تكذيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بلاتر، الذي ظهر في حوار بالصوت والصورة مع الزميل سليمان الهويمل عبر القناة الرياضية السعودية، وأكد أنَّ بطولة أندية العالم رسمية وليست تجريبية. لكن تلك الآلة ذهبت إلى محاربة مشاركة سعودية، وحاولت الوقوف إلى جانب نادٍ ياباني، مدّعية أنَّ النصر شارك في البطولة بالترشيح.

لم تكتفِ تلك الآلة بذلك، بل واصلت هجومها على مدى عقدين من الزمن ضد بطولات النصر في دوري المناطق، حتى تم الاعتراف بها رسميًّا من فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية، ليحقق النصراويون انتصارًا إعلاميًّا كبيرًا على تلك الآلة.

كان همّ هذه الآلة ألّا يكون النصر هو المنافس الأول للهلال، فحاولت إيهام الاتحاديين بأن المركز الثاني هو مكانهم الطبيعي، وليس مكان النصر، حتى صدّق بعض الاتحاديين هذه الرواية، وبدؤوا يتعاملون مع هذا المركز بوصفه حقًا أصيلًا لهم.

مع تحقيق الاتحاد ثنائية الدوري والكأس في موسم 2024ـ2025، عاد الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، وابتعد عن المنافسة.

مع فشل الاتحاد في الاستمرار بالمنافسة، حوّلت تلك الآلة الإعلامية دعمها نحو الأهلاويين، وروّجت لفكرة أنَّ الأهلي هو الفريق الثاني بعد الهلال. وبالفعل، صدّق بعض الأهلاويين هذه الحكاية، واستندوا إلى تحقيق لقبَي النخبة، ووضعوا أنفسهم في مواجهة النصراويين، في محاولة لإثبات أنهم النادي الثاني في تاريخ الدوري السعودي بعد الهلال.

كل هذا يحدث مع فريقين لا يمتلكان الاستمرارية بالمنافسة على الدوري كالنصر، حتى أنهما لا يملكان ما يملكه من إرث وإنجازات، ومع ذلك يصدّقان حكاية أنهما الأبطال الحقيقيون!

نعم، الأهلي والاتحاد ناديان كبيران، لكنهما ليسا أكبر من النصر.