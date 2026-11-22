اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية المحطة الثانية من رحلة «نحِييه ونحيّيه» في مدينة الدمام بعد أربعة أيامٍ، شهدت حضورًا من مختلف الفئات العمرية، وتفاعلًا جماهيريًّا مع العروض المقدَّمة.

وشهدت الحملة إقبالًا من العائلات والشباب والأطفال الذين توافدوا لمتابعة العروض المسرحية، والفنون الأدائية المتجوِّلة وسط تفاعلٍ مباشرٍ مع الفنانين والمؤدين.

وعكس الإقبال الجماهيري خلال أيام الحملة اهتمام الجمهور بالفنون المسرحية والأدائية، وأهمية تقديمها في المساحات العامة، بما يعزِّز حضورها في المجتمع، ويتيح لمختلف الفئات العمرية متابعتها عن قرب.

وتواصل حملة «نحِييه ونحيّيه» محطاتها في عددٍ من مناطق السعودية حتى 19 ديسمبر 2026، ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لتعزيز حضور الفنون المسرحية والأدائية وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل معها.