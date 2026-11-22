مدَّد فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في الدوري التركي الممتاز، وتغلَّب 1ـ0 على ضيفه أيوب سبور، مساء الأحد، لحساب الجولة الـ 12، مُواصِلًا ملاحقة غلطة سراي، حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

وللمرة الأولى منذ خمسة أعوامٍ يكسب الفريق «الأحمر والأزرق» سبعَ مبارياتٍ متتاليةً على مستوى البطولة.

وفاز أصحاب الأرض بهدفٍ، أحرزه التركي أوزان توفان، لاعب الوسط، في شباك أيوب سبور عند الدقيقة 5، ورفعوا رصيدهم إلى 28 نقطةً، وضعتهم في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاطٍ خلف المتصدر.

ولَعِب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور، المباراة كاملةً دون تقديم إسهاماتٍ تهديفية. وحقق مع زملائه فوزهم السابع تواليًا على صعيد الدوري، في سلسلةٍ لم يحقق الفريق مثيًلا لها منذ نوفمبر 2021.

وتحسَّنت نتائج فريق مدينة طرابزون منذ تسلَّم المدرب الألماني توماس ريس قيادته قبل نحو شهرين.

منذ ذلك الحين، كسِب الفريق جميع مبارياته محليًّا، واثنتين من ثلاثٍ ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، وتعرَّض لخسارةٍ وحيدةٍ، على يدي فرايبورج الألماني.