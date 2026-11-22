استفاد فريق باريس إف سي الأول لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة من خسارة ليل أمام ليون قبل 24 ساعة من أجل الصعود إلى المركز الثاني، وذلك بفوزه على ضيفه أنجيه 4-0 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

وانتظر باريس إف سي الشوط الثاني لحسم النتيجة لصالحه بتسجيله أربعة أهداف تناوب عليها كل من الإيفواري باتريك زابي الدقيقة 47، الإيطالي لوكا كوليوشو «55»، ماكسيم لوبيز «65» والإيطالي الآخر دييجو كوبولا «72».

ورفع باريس إف سي رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل الثالث، ومتأخرًا بفارق 3 نقاط عن جاره باريس سان جيرمان المتصدر الفائز على نيس 3-2 السبت الماضي.

وبات من الصعب على النادي الباريسي إخفاء طموحاته الأوروبية على الرغم من أن مدربه الإنجليزي ليام روسينيور يكرر بلا كلل منذ بداية الموسم أن ترتيب الفريق في هذه المرحلة من المنافسة لا يعني شيئًا وبالتالي لا يكترث به كثيرًا.

ومع انقضاء ثلث الموسم، بات نادي باريس إف سي في وضع يؤهله مباشرة إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد موسمين فقط من صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.