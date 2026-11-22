عاد فريق أوجسبورج الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات للمرة الأولى منذ المرحلة الثانية بفوزه على ضيفه ماينز 3ـ1، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل النمساوي مايكل جريجوريتش في الدقيقتين 19 و48، والسيراليوني جوما باه «63» أهداف أوجسبورج، بينما أحرز الغاني رانسفورد يبواه كونيجسدورفر هدف ماينز الوحيد «51».

وتذوَّق أوجسبورج طعم الفوز للمرة الأولى منذ انتصاره على آينتراخت فرانكفورت 4ـ1 في المرحلة الثانية بعد أن استهلَّ الدوري بالفوز على شالكة 3ـ0 قبل أن يدخل في سلسلةٍ سلبيةٍ من سبع مبارياتٍ دون فوزٍ حيث تعادل في ثلاثٍ منها، وخسر في أربعٍ.

ورفع الفريق رصيده إلى 12 نقطةً في المركز العاشر، فيما تجمَّد رصيد ماينز، الذي مُني بخسارته الرابعة تواليًا والسادسة الموسم الجاري عند عشر نقاطٍ في المركز الـ 13.

ويعود الفوز الأخير لماينز، الذي خرج أيضًا من كأس ألمانيا بخسارته أمام بوخوم 0ـ2 أكتوبر الماضي، إلى المرحلة السادسة من الدوري عندما أسقط شالكة 1ـ0.