طرحت الفنانة التونسية أميمة طالب ست أغنيات من ألبومها الجديد «O3.. أمل من البشر»، الذي يضم 20 أغنية، ويُطرح على ثلاث مراحل، تحت الإشراف الموسيقي للملحن ياسر بوعلي، الذي لحّن 14 أغنية من العمل.

وشهدت الرياض العاصمة السعودية تنفيذ عمليات المكساج والماسترينج للألبوم، الذي بدأت مرحلته الأولى في 15 نوفمبر الجاري، بإطلاق أغنيات «أمل من البشر»، و«ما نسيت»، و«خذت مني»، و«لا تعذربني»، و«طمن القلب»، و«آمنت بالله»، التي تصدرت قوائم الترند في السعودية خلال أول 24 ساعة من طرحها.

ويشارك في الألبوم عدد من الشعراء، أبرزهم العالية، ومساعد الشمراني، ورحاب، ورزان، وعبدالرحمن العبيدان، إلى جانب الموزعين زيد نديم، وهشام السكران، وبراك المطوع، فيما تولى المايسترو المصري هاني فرحات تسجيل الوتريات.

ومن المقرر طرح بقية أغنيات الألبوم على مرحلتين، بواقع ست أغنيات في كل مرحلة، إضافة إلى أغنيتين منفردتين، ليكتمل المشروع بـ20 أغنية، منها 12 عملًا مصورًا بطريقة الفيديو كليب، يتولى إخراجها يعقوب يوسف المهنا.

وتعد أغنية «لا تعذربني» إحدى أبرز أغنيات المرحلة الأولى، إذ تجمع بين موسيقى البوب العالمي والألحان الخليجية المعاصرة، ضمن توجه موسيقي يمزج الأنماط العالمية بالطابع الخليجي.