خطف فريق هال سيتي الأول لكرة القدم فوزًا قاتلًا ومدويًا بعدما سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليحسم مواجهته أمام ضيفه برايتون 2-0 ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وجاءت خسارة برايتون على الرغم من سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، وتفوقه الواضح في الاستحواذ وصناعة الفرص، لكن هال الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، نجح في توجيه ضربتين قاضيتين في اللحظات الأخيرة عبر الإسكتلندي أولي ماكبيرني الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 90+2 و90+5.

ومع أن الأضواء ستتجه حتمًا إلى ماكبيرني بفضل ثنائيته الحاسمة، إلا أن الانتصار لم يكن ليتحقق لولا التألق اللافت للحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس الذي تحول إلى جدار منيع في وجه محاولات برايتون المستمرة.

وأكمل برايتون المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 89، بعدما تلقى ظهيره الأيمن البرتغالي كوستينيا بطاقة حمراء.

وتلقى برايتون، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، خسارته الثالثة الموسم الجاري في الدوري، في وقت جاء سقوطه غداة تعثر أرسنال المتصدر برصيد 28 نقطة بالتعادل أمام نيوكاسل 2-2، وكذلك مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث مع 22 نقطة الذي سقط بدوره في فخ التعادل على أرضه أمام فولهام 1-1.

في المقابل، عزز هال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.