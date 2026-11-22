عاد هيثم عسيري، جناح فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيه من إصابةٍ، أبعدته عن المباريات نحو أربعة أسابيع.

وشارك عسيري في الحصة التدريبية، التي جرت على ملعب النادي في الخبر، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، ليُعزِّز خيارات الجهاز الفني بقيادة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب راشد في دبي ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرَّر أن يختتم الفريق الشرقي تحضيراته، ظهر الإثنين، ثم تغادر البعثة إلى دبي تأهبًا للقاء شباب الأهلي.

ويدخل الفريق القدساوي اللقاء الآسيوي وهو في المركز الخامس برصيد ثماني نقاطٍ من انتصارين وتعادلين، بينما يأتي الفريق الإماراتي رابعًا بتسع نقاطٍ من ثلاثة انتصاراتٍ، مقابل خسارةٍ وحيدةٍ.