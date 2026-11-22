حصد السباحون السعوديون ست ميداليات، بواقع ذهبية وخمس فضيات، ضمن منافسات البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية، التي تستضيفها مملكة البحرين، وسط تسجيل رقمين سعوديين جديدين.

وانتزع فيصل القحطاني الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ظهر للفئة العمرية من 17 إلى 18 عامًا، بعد حصوله على المركز الأول.

وحقق ساري أربعين الميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر للفئة العمرية من 13 إلى 14 عامًا، مسجلًا زمنًا قدره دقيقتان و17.69 ثانية، ومحطمًا الرقم السعودي في السباق.

وفي منافسات 100 متر حرة للفئة العمرية من 13 إلى 14 عامًا، أحرز حسن الشلاتي الميدالية الفضية بزمن بلغ 54.93 ثانية، مسجلًا رقمًا سعوديًا جديدًا.

وأضاف غانم الصلحي الميدالية الفضية الرابعة للسعودية في البطولة، بعد حلوله ثانيًا في سباق 1500 متر حرة للفئة العمرية من 17 إلى 18 عامًا، فيما نال أحمد آل سعيد فضية سباق 100 متر حرة للفئة العمرية من 15 إلى 16 عامًا، بزمن قدره 54.11 ثانية.

وعلى مستوى منافسات الفرق، توّج المنتخب السعودي بالميدالية الفضية في سباق التتابع المختلط 4×50 متر متنوع لفئة العمومي، بمشاركة الرباعي لانا الرشيد، ومشاعل العايد، ومحمد العتيبي، وفيصل الشلاتي.

وبهذه النتائج، رفع السباحون السعوديون حصيلتهم إلى ست ميداليات في المنافسات المذكورة، إلى جانب تحطيم رقمين سعوديين في سباقي 200 متر ظهر و100 متر حرة للفئة العمرية من 13 إلى 14 عامًا.