استعاد فريق الشباب الأول لكرة القدم جهود مدافعه علي البليهي بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، الأحد وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وخاض البليهي الحصة التدريبية بعد تعافيه من إصابة عضلية خضع على إثرها لجلسات علاجية خلال اليومين الماضيين.

وتشكل عودة المدافع المخضرم «37 عامًا» دفعة مهمة للألماني توماس ليتش مدرب الفريق الشبابي الذي يعول على اكتمال جاهزية جميع لاعبيه قبل مباراة أبها، الخميس ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وفي السياق ذاته، ينتظر المدرب الألماني تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة الجناح عبد الرحمن العبود الذي واصل برنامجه العلاجي نظير تعرضه لإصابة في المعصم.

وعمد ليتش إلى تنويع الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي، إذ بدأها بالتركيز على النواحي البدنية، وبعدها طبق اللاعبون جملًا تكتيكية عبر محطات متنوعة.

من جهة أخرى، تقرر أن تغادر بعثة الشباب عبر رحلة طيران إلى أبها، الأربعاء استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق الجنوبي على أن تعود البعثة إلى الرياض، الجمعة.

ويحتل الشباب المركز العاشر بـ14 نقطة من 11 جولة، بينما يملك أبها 3 نقاط في العدد ذاته من الجولات قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.