عاد نادر الشراري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية مع استئنافها مساء الأحد. وبدأ «الأصفر» الاستعداد لمواجهة السد القطري، الثلاثاء، في الرياض، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفق مصادر «الرياضية»، جاءت مشاركة الشراري بعد تعافيه من تمزُّقٍ في عضلة الفخذ الخلفية، لحِق به قبل نحو ثلاثة أسابيع خلال حصةٍ تدريبيةٍ، واضطره إلى تنفيذ برنامج علاجٍ وتأهيلٍ.

وتحت قيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مزجت التحضيرات النصراوية، بعد يوم إجازةٍ واحدٍ، بين الجانبين البدني والتكتيكي، في إطار الاستعداد لملاقاة السد.

ولم يُظِهِر التدريب الجماعي، داخل مركز «دار النصر»، ملامح التشكيل الذي ينوي بوستيكوجلو الاعتماد عليه أمام جمهور ملعب «الأول بارك»، فيما تتضح خياراته بعد تدريب الاثنين، الأخير قبل المباراة الآسيوية.

وخسِر الفريق 1ـ3 من مضيفه الأهلي، الجمعة، في «الكلاسيكو» المؤجَّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي. وبعد العودة من جدة، منح الجهاز الفني اللاعبين راحةً، السبت.

ولعِب «الأصفر» ثلاثًا من مبارياته الأربع، في مجموعة الغرب، وكسِب اثنتين، وخسر واحدةً، وتأجَّل لقاؤه مع الوصل الإماراتي إلى 27 ديسمبر المقبل.