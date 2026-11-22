بلغ المنتخب الأوروجوياني تحت 17 عامًا لكرة القدم دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين بعد أن حول تأخره بهدف أمام هايتي إلى انتصار كاسح 4-1، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب إسباير في الدوحة العاصمة القطرية، الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتح هايتي النتيجة عبر إكسيلاس مارفينلي «21»، وأدرك لاوتارو مونيز التعادل للأوروجواي «32»، وبعدها تقدم بهدف ثانٍ عن طريق بابلو باريرو «39»، ومن ثم أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني حملا توقيع نيكولاس رودريجيز «76» وآلان سواريز «82».

وسجل المنتخب الأوروجوياني انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبالتالي ضمن مقعده في الدور الثاني من المونديال، أما هايتي فظل في قاع المجموعة دون نقاط.

ويلتقي الأوروجواي مع فرنسا الثاني بـ3 نقاط في الجولة الثالثة والأخيرة، الأربعاء التي تشهد أيضًا مواجهة بين الأخضر السعودي صاحب المركز الثالث «3 نقاط» وهايتي.

ويتأهل متصدر ووصيف من المجموعات الـ12 اضافة إلى أفضل ثمانية من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32 من المونديال الذي تستضيفه قطر حتى 13 ديسمبر المقبل.