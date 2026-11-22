اكتسح فريق ليفربول الأول لكرة القدم ضيفه مانشستر يونايتد 4-0، على ملعب «أنفيلد» ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

ولعب يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة، وتأخر بهدفين في غضون ‌13 دقيقة ‌ولم يتمكن من ​التعافي ‌ليفوز ⁠ليفربول ​بفضل أهداف دومينيك ⁠سوبوسلاي وفلوريان فيرتس والشاب ريو نجوموها وبيكتور مونيوز.

وكانت بداية كارثية لفترة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربًا ليونايتد، في أول مباراة له، إذ طُرد ليني يورو بعدما عرقل ألكسندر إيساك، ودفع الضيوف الثمن بعد ⁠لحظات عندما سدد سوبوسلاي الركلة ‌الحرة الناتجة ‌في المرمى.

وضاعف ليفربول تقدمه ​بعد ثلاث ‌دقائق عندما تفوق نجوموها على ديوجو ‌دالوت ومرر الكرة عرضية إلى فيرتس، الذي أنهى الهجمة بتسديدة بهلوانية.

وشن ليفربول هجمات متتالية بعد الاستراحة، وأضاف نجوموها صاحب الـ18 عامًا، ‌الهدف الثالث في الدقيقة 66، مستغلًا تمريرة عرضية ⁠من ⁠برادلي باركولا ليصبح أصغر لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وزاد مونيوز من معاناة يونايتد بتسجيله هدفًا من تمريرة فيرتس.

وصعد ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يحتل مانشستر يونايتد المتعثر المركز ​19 برصيد ​ثمان نقاط فقط وفوز واحد من أصل 10 مباريات.