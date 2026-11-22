استعرض فريق ليفربول الأول لكرة القدم قوته الهجومية بتسجيل أربعة أهدافٍ في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد (وكالات)