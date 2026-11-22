أعلنت اللجنة المنظِّمة لدوري المدارس لكرة القدم إغلاق باب التسجيل في نسخته السابعة، موسم 2026ـ2027، الخميس 19 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الفترة المحدَّدة لاستقبال طلبات المشاركة من المدارس في مختلف المناطق السعودية، التي انطلقت 12 أكتوبر الماضي، تمهيدًا لبدء المنافسات، المنظَّمة بالشراكة بين وزارتَي الرياضة والتعليم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

وشهدت النسخة السابعة تسجيل 202.392 لاعبًا ولاعبةً، يُمثِّلون 23.522 فريقًا، متجاوزةً المستهدف المحدَّد بـ 23.030 فريقًا، بفارق 492 فريقًا، ونسبة 2.14%.

وتوزَّع اللاعبون واللاعبات المسجَّلون على مختلف مناطق البلاد حيث تصدَّرت منطقة الرياض القائمة بـ 33.645 لاعبًا ولاعبةً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 30.954، ثم المنطقة الشرقية بـ 29.436، فمنطقة عسير بـ 17.427، ومنطقة القصيم بـ 16.839 لاعبًا ولاعبةً.

وأوضحت اللجنة المنظِّمة، أن مرحلة التسجيل أتاحت للمدارس قيد فرقها ضمن الفئات العمرية المعتمدة، وإدخال بيانات اللاعبين واللاعبات والمدربين والمشرفين عبر الموقع الإلكتروني للدوري، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصَّة بالفرق المشاركة، وتهيئتها لانطلاق المنافسات وفق الجدول الزمني المعتمد.

ومن المقرَّر أن تنطلق منافسات البطولة العامَّة 6 ديسمبر 2026، وتُختتم بتنظيم بطولة المملكة للنخبة، يونيو 2027، ضمن موسمٍ رياضي يمتدُّ نحو ستة أشهر، ويتيح للطلاب والطالبات فرصة إبراز مواهبهم، وتطوير قدراتهم الرياضية.

وفي سياقٍ متصلٍ، انطلقت البرامج التطويرية لمشروع دوري المدارس، 16 نوفمبر الجاري، بإجراء أول مهرجانات «فيفا» للمدارس في محافظة الخفجي، ضمن برنامجٍ يستهدف اكتشاف المواهب الكروية في المراحل السنية المبكرة بمشاركة 2.560 طالبًا وطالبةً من 256 مدرسةً، وتأهيل 960 معلمًا ومعلمةً في 16 مدينةً ومحافظة.