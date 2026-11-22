كثّف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، الجوانب الهجومية خلال الحصة التدريبية، الأحد استعدادا لمواجهة مضيفه الخلود، الجمعة ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وركز جوميز خلال التدريبات التي جرات على الملعب الرديف في مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، على تطبيق خطة هجومية تعتمد بشكل أساسي على المهاجم النرويجي جوشوا كينج، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في الشقين الهجومي والدفاعي بمشاركة اللاعبين على مجموعتين، وذلك عقب استهلال الحصة بتمارين تقوية في صالة الحديد حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعلى صعيد المصابين، اكتملت صفوف الفريق الشرقي بعد عودة اللاعب فهد الرشيدي للمشاركة في التدريبات الجماعية إثر تعافيه من تمزق في العضلة الأمامية للفخذ.

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 15 نقطة بعد خوضه 12 مباراة، متقدماً بثلاث نقاط عن مضيفه الخلود صاحب المركز الـ11 الذي يملك مباراة مؤجلة مع ابها من الجولة العاشرة.