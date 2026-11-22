تغادر بعثة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى الإمارات ظهر الإثنين استعدادًا للقاء عجمان ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية.

وكان الفريق الاتفاقي واصل تدريباته على ملعبه الأحد تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، الذي ركز على النواحي الفنية وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يعتزم انتهاجها أمام الفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن يختتم الاتفاق تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة فور وصول البعثة إلى إمارة عجمان، ويسبقها مؤتمر صحافي للمدرب الأسترالي يتحدث خلاله عن مواجهة عجمان.

وقبل الجولة الرابعة، يتساوى الاتفاق صاحب المركز الثاني في عدد النقاط مع أربيل العراقي المتصدر وعجمان الثالث برصيد 6 نقاط لكل منهم، فيما يتذيل كاظمة الكويتي المجموعة دون نقاط.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الثمانية، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.