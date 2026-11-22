استهل المنتخب السعودي للتنس مشاركته في بطولة كأس الخليج للفرق 2026، التي تعقد في الكويت، بأربعة انتصارات في منافسات فئتي تحت 12 و16 سنة، ليحقق بداية مميزة في مشواره بالبطولة.

وحقق منتخب تحت 16 سنة انتصارين، على حساب الإمارات بنتيجة «3-0»، والكويت بنتيجة «2-1»، فيما سجل منتخب تحت 12 سنة انتصارين على عُمان وقطر بالنتيجة ذاتها «3-0».

ويمثل الأخضر في فئة تحت 16 سنة اللاعبون إبراهيم الانديجاني، وأحمد سروجي، وحمزة مهدي، وسلطان اليامي، بإشراف عبدالقادر الماداني.

وفي فئة تحت 12 سنة، يشارك اللاعبون حسين الشرفا، وعبد العزيز الهيملي، وهادي الأصيل، وعبدالله اعبادي، بإشراف المدرب علي آل محيميد.

ويستكمل الأخضر مبارياته، الاثنين، بمواجهة البحرين في منافسات الفئتين العمريتين، مواصلًا سعيه لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.