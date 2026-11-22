أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم، 16 نوفمبر الجاري، استبيانًا إلى أندية دوري روشن السعودي، طلب فيه إبداء رأيها في أثر زيادة عدد اللاعبين الأجانب، أو تقليصه في تطوير اللاعب السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن الاستبيان تناول سبل تطوير اللاعب السعودي، ومدى إسهام تعديل عدد الأجانب في تعزيز فرص مشاركته، وتحسين مستواه. ويُنتَظر أن يبتَّ الاتحاد في الملف قريبًا عقب دراسة ردود الأندية.

وتتيح التنظيمات المعتمدة للموسم الجاري 2026ـ2027 لكل نادٍ في دوري روشن السعودي تسجيل عشرة لاعبين أجانب، بينهم اثنان من مواليد 2005 فما بعد، مع إمكانية قيد محترف إضافي من مواليد السعودية عام 2000 فما بعد. ويحقُّ لكل فريق إدراج ثمانية أجانب في قائمة المباراة، وإشراكهم معًا على أرض الملعب، إلى جانب محترف المواليد.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، يحقُّ لأندية «روشن» الدفع بعشرة أجانب في التشكيلة الأساسية. وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، تتيح لوائح الاتحاد الآسيوي إشراك اللاعبين الأجانب المؤهلين دون سقف عددي خاص بهم في المباراة.