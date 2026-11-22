أشرك الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرازيلي جابرييل مارتينيلي، والهولندي كريسينسيو سامرفيل، والإنجليزي أولي واتكينز في أجزاء كبيرة من مناورة الأحد، استعدادًا لمواجهة نيفتشي الأوزبكي، الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقًا لمصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، بات مارتينيلي جاهزًا للمشاركة، فيما عاد سامرفيل إلى خيارات المدرب بعد غيابه عن المواجهة الآسيوية الماضية بسبب الإيقاف.

ويحلُّ الهلال ضيفًا على نيفتشي في مدينة فرغانة، وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب بتسع نقاط، فيما يأتي الفريق الأوزبكي تاسعًا بأربع نقاط.