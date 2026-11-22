توّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف ثالثًا عالميًا، بلقب بطولة «ايه تي بي» الختامية في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف الأول في المباراة النهائية 6-2 و7-6 «9-7»، الأحد، في مدينة تورينو الإيطالية.

وأصبح ألكاراز «23 عامًا» رابع لاعب في تاريخ كرة المضرب ينجح في إحراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى وايه تي بي الختامية، لينضم إلى قائمة تضم الأميركي أندريه أجاسي والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

كما أصبح أول لاعب إسباني يتوج بلقب البطولة الختامية منذ أليكس كوريتخا عام 1998، علمًا أن مواطنه الأسطورة رافايل نادال لم ينجح طوال مسيرته في إحراز هذا اللقب.

وكانت إصابة في المعصم أبعدت ألكاراز عن جزء كبير من منتصف الموسم، كما عجز بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، عن إضافة لقب جديد إلى ألقابه السبعة في البطولات الكبرى.

لكن النجم الإسباني قدّم نهاية موسم استثنائية منذ عودته في أغسطس، محققًا 14 انتصارًا متتاليًا، توج خلالها بلقبي دورتي فيينا وباريس لماسترز الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته.

وعوّض ابن الـ 23 ربيعًا خسارته نهائي المسابقة العام الماضي أمام غريمه الإيطالي يانيك سينر، لكن غياب الأخير عن بقية الموسم بسبب الإصابة أتاح للإسباني فرصة جديدة للمنافسة على اللقب في تورينو، حيث وجد نفسه مجددا في مواجهة لاعب يتصدر التصنيف العالمي.

من جهته، دخل زفيريف المواجهة بصفته حامل اللقب مرتين، بعدما عاش موسما مميزا شهد تتويجه بلقبي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، منهيا صيامه الطويل عن البطولات الكبرى ليرتقي إلى صدارة التصنيف العالمي.

وبدأ ألكاراز المواجهة بقوة كاسرا إرسال منافسه في الشوط الثالث، بعدما أطاح زفيريف بضربة أمامية خارج الملعب، ليتقدم الإسباني ويبدأ فرض إيقاعه على المواجهة.

وحاول الألماني الرد سريعا، وحصل على فرص لكسر إرسال منافسه في الشوط التالي، لكنه فشل في استغلالها، قبل أن يعزز ألكاراس تفوقه بكسر جديد لإرسال زفيريف، رافعا تقدمه إلى 4-1.

ونجح زفيريف في تقليص الفارق بكسر واحد، لكن ألكاراس واصل ضغطه، وانتزع كسر الإرسال الثالث في الشوط السابع الذي شهد لقطة لافتة بعدما ألقى الألماني مضربه أرضا في حالة إحباط، إثر إخفاقه في التعامل مع ضربة ساحقة أعقبت كرة ساقطة من منافسه.

وأنهى زفيريف المجموعة الأولى بخطأ مباشر جديد، بعدما أطاح بضربة خلفية في الشبكة، ليحسم ألكاراس المجموعة 6-2.

وفي المجموعة الثانية واصل الإسباني ضغطه، ونجح في كسر إرسال منافسه من دون أن يمنحه أي نقطة في الشوط الثالث، ليقترب أكثر من حسم اللقب.

لكن زفيريف عاد إلى أجواء المباراة، ورد بكسر إرسال ألكاراس معادلا النتيجة 4-4، قبل أن يحافظ على إرساله بثقة واضعا منافسه تحت ضغط ضرورة الفوز بشوط إرساله لتجنب خسارة المجموعة.

ورغم تأخره 0-30، أظهر ألكاراس صلابة كبيرة وتمكن من قلب الموقف والحفاظ على إرساله، ومع تبادل اللاعبين التفوق في أشواط الإرسال اتجهت المجموعة إلى شوط كسر التعادل.

وبدأ الإسباني الشوط الفاصل بقوة، متقدما 3-0 قبل أن ينتفض زفيريف ويفوز بست نقاط متتالية، ليحصل على ثلاث فرص لحسم المجموعة وفرض مجموعة فاصلة.

ورفض ألكاراز الاستسلام، فأنقذ الفرص الثلاث لخسارة المجموعة، ليعود وينتزع نقطة على إرسال منافسه ويحصل على فرصة حسم البطولة عندما كان الإرسال بحوزته.

وأهدر الإسباني فرصته الأولى بعدما أرسل ضربة أمامية خارج حدود الملعب، لكنه عاد وانتزع فرصة ثانية بفضل كرة ساقطة متقنة، قبل أن يحسم المواجهة بضربة خلفية ناجحة.