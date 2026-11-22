أثار انتصار المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على نظيره الفرنسي 1ـ0، السبت، ضمن منافسات كأس العالم للناشئين، تفاعلًا واسعًا عبر منصة «إكس» بعد نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي نتيجة المباراة مرفقةً بصور احتفال اللاعبين بالفوز.

وحظيت التدوينة باهتمامٍ جماهيري كبيرٍ بعد انتصار الأخضر على أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في الفئات السنية مع الثناء على أداء اللاعبين، وقدرتهم على حسم المواجهة.

ووفقًا للأرقام الظاهرة في التدوينة، التي نُشِرَت عبر حساب المنتخب السعودي عند الـ 06:26 مساءً، فقد سجَّلت نحو 900 ألف مشاهدةٍ، وألف إعجابٍ، وألف إعادة نشرٍ، و893 تعليقًا، فضلًا عن 332 عملية حفظٍ حتى وقت رصد الإحصاءات.

وتضمَّن المنشور عبارة «نهاية المباراة»، إلى جانب النتيجة النهائية «السعودية 1ـ0 فرنسا»، مرفقًا بوسمَي «#معاك_يالأخضر» و«#U17WC»، وصورتين للاعبي المنتخب السعودي، إحداهما تُوثِّق احتفالهم بالانتصار، والأخرى تحمل النتيجة الرسمية للمواجهة.

وامتدَّت أصداء الانتصار السعودي على فرنسا إلى حسابات عددٍ من الشخصيات الرياضية والجماهيرية عبر منصة «إكس»، إذ أثنى الدكتور هاني السعود على المستوى الذي قدَّمه لاعبو الأخضر، مؤكدًا أنهم تميَّزوا بالمهارة، والشغف، والندية، واللعب بروح المسؤولية على الرغم من تفوُّق لاعبي المنتخب الفرنسي في القدرات البدنية، والوعي التكتيكي، والحضور الذهني، مقدمًا شكره للمدرب أحمد الحنفوش والأجهزة المساعدة، ومشدِّدًا على أهمية الاحتراف الخارجي لتطوير اللاعب السعودي. من جانبها، وصفت ليان الانتصار بأنه دليلٌ على امتلاك الكرة السعودية مواهبَ واعدةً وقادرةً على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى، فيما عبَّرت حليمة الشهري عن فرحتها بالفوز كاتبةً: «مليون تريليون مبروك لصقور الوطن». متمنيةً التوفيق للأخضر في مبارياته المقبلة. وهنَّأ عبد الرحمن السلطان المنتخب بالانتصار، معربًا عن تطلُّعه إلى مواصلة النتائج الإيجابية خلال مشواره في البطولة.

ويعكس حجم المشاهدات، الذي اقترب من حاجز المليون، الاهتمام الجماهيري بمشاركة المنتخب السعودي في البطولة العالمية، لا سيما عقب الانتصار على المنتخب الفرنسي.

ورفع الأخضر رصيده إلى ثلاث نقاطٍ في المجموعة الرابعة بعدما عوَّض خسارته الافتتاحية أمام الأوروجواي 2ـ3 بتحقيق انتصاره الأول على فرنسا بهدفٍ، سجله شامان القحطاني عند الدقيقة 73 في المواجهة التي احتضنها ملعب أكاديمية أسباير 5 في الدوحة، العاصمة القطرية.