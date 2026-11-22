حقق فريق ميلان الأول لكرة القدم انتصاره الثالث تواليًا باكتساح ضيفه فروسينوني 5ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 12، الأحد.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 27 نقطةً، ليرتقي إلى المركز الرابع متأخرًا بفارق خمس نقاطٍ عن لاتسيو المتصدر، ونقطةٍ عن إنتر، حامل اللقب، فيما تجمَّد رصيد فروسينوني عند 20 نقطةً في المركز السابع.

وافتتح النادي اللومباردي التسجيل مبكرًا بعدما حوَّل جابرييل كالفاني، مدافع فروسينوني، الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه في الدقيقة 4، وعزَّز البرتغالي جونزالو راموش تقدم أصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني «19».

وعلى الرغم من نجاح باتريسيو ماسيني في تقليص الفارق لفروسينوني بعد ست دقائق إلا أن ميلان فرض سيطرته المُطلَقة على مجريات اللقاء، ولم يمنح ضيفه فرصة العودة، إذ أضاف السويسري أردون جاشاري الهدف الثالث «48»، ثم وسَّع ألفاديو سيسيه الفارق «60»، واختتم الأمريكي كريستيان بوليسيتش مهرجان الأهداف بتسجيل الخامس عند الدقيقة 68.