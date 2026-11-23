أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ أن صعوباتٍ لوجستيةً تتعلَّق بالكاميرات حالت دون نقل مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم والفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، إلى ملعب «أرامكو» الجديد، وهو ما يسري كذلك على مباراة فريقَي القادسية والهلال، الإثنين، في الجولة الـ 11 من دوري جوِّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وبناءً على هذه المستجدات، جرى تثبيت مكانَي مواجهتي «جوِّي» و«روشن»، بحيث تُلعَب الأولى على ملعب نادي النهضة، والثانية على ملعب نادي الاتفاق.

وذكرت «الرياضية»، في وقتٍ سابقٍ، أن المباراتين في طريقهما إلى الانتقال لملعب «أرامكو» إذا اجتاز الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة قبل موعديهما، وهو ما تعذَّر بسبب صعوباتٍ لوجستيةٍ أشارت المصادرُ إلى ارتباطها بتجهيز وتركيب كاميرات النقل التلفزيوني، والكاميرات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ويُعدُّ ملعب «أرامكو»، الواقع في مدينة الخبر، أحد أحدث الصروح الرياضية في السعودية، ويتَّسع لنحو 47 ألف متفرجٍ، ويتميَّز بتصميمه المعماري المستوحى من الدوَّامات المائية قبالة سواحل الخليج العربي، ويضمُّ أنظمةَ تبريدٍ وتكييفٍ متكاملةً، تغطي المدرَّجات وأرضية الملعب. ومن المقرَّر أن يكون المعقل الرسمي لنادي القادسية، وأحد الملاعب الرئيسة المستضيفة لبطولتَي كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.