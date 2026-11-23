تصل بعثة نادي السد القطري الاثنين إلى الرياض من دون النجمين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر السابق، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي السابق.

وأعلن السد، مساء الأحد، عن قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة النصر، المقررة الثلاثاء على ملعب «الأول بارك» ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشملت القائمة 22 لاعبًا، اختارهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ليس من بينهم بروزوفيتش وفيرمينو، حيث يغيبان، مع عناصر أخرى من الفريق، بسبب الإصابات.

واستدعى لوشيسكو، مدرب الهلال السابق، المهاجم القطري محمد مونتاري، الذي تخطى أخيرًا إصابة عضلية في الفخذ. ومن بين المستدعين نجوم منتخب قطر أكرم عفيف، وبوعلام خوخي، وحسن الهيدوس، والمدافع الإيطالي أليسيو رومانولي، والظهير البرازيلي باولو أوتافيو، والأوروجوياني أجوستين سوريا، لاعب الوسط.

ويغيب بروزوفيتش، الذي لعب المواسم الثلاثة الماضية بشعار النصر، عن مباريات فريقه الجديد منذ منتصف الشهر الماضي بسبب إصابةٍ في الفخذ.

ومثّل النجم الكرواتي، البالغ من العمر 34 عامًا، السد في مباراة وحيدة قبل الإصابة.

ويحتل النصر، الذي يدرّبه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المركز السابع في المجموعة الآسيوية برصيد 6 نقاط، ويقبع ضيفه القطري في المركز الـ15، وقبل الأخير، بنقطتين فقط.

وإضافةً إلى بروزوفيتش وفيرمينو، الذي أصيب أخيرًا في العضلة الخلفية للفخذ، تحرم الإصابات الفريقَ الضيفَ من خدمات البرازيلي كلاودينيو، لاعب الوسط الهجومي، والظهير الفرنسي يونس الحناش، والمدافع القطري بيدرو ميجيل.

قائمة السد لمباراة النصر

حراسة المرمى (3): معتز برشم، سعد الشيب، يوسف عبد الله.

الدفاع (8): أليسيو رومانولي، باولو أوتافيو، بوعلام خوخي، طارق سلمان، محمد وعد، عبد الرحمن بكري، عبد الله اليزيدي، عبد الصمد بوناصر.

خط الوسط (4): أجوستين سوريا، محمد كمارا، جيليرمي، مصطفى مشعل.

الهجوم (7): أكرم عفيف، محمد مونتاري، حسن الهيدوس، محمد مناعي، هاشم علي، جيوفاني، يوسف عبد الرزاق.