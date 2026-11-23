انتزع فريق أتلانتا الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا 4-4 أمام ضيفه إنتر ميلان خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «نيوبلنس أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، الأحد.

وعندما كانت المباراة تسير لصالح إنتر ميلان، نال أصحاب الأرض ركلة جزاء سجل منها الإيفواري فرانك كيسيه هدف التعادل عند الدقيقة 91، في مباراة حفلت بالإثارة والتقلبات الدراماتيكية حتى أنفاسها الأخيرة.

دخل إنتر ميلان اللقاء بقوة ضاربة، ونجح مهاجمه الشاب بيو إسبوسيتو في خطف الأضواء مبكرًا بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (16) و(32)، ليضع «النيراتزوري» في المقدمة.

وعاد إسبوسيتو مع مطلع الشوط الثاني ليكمل ثلاثيته الشخصية «هاتريك» في الدقيقة (52)، مانحًا فريقه أفضلية مريحة بثلاثة أهداف لهدف.

ونجح شارل دي كيتيلير في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة (72). ولم تدم فرحة أتالانتا طويلًا، إذ احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان ترجمها بيتر سوتشيتش بنجاح في الدقيقة (76) ليعيد الفارق إلى هدفين.

وعادت الإثارة إلى ذروتها في الدقائق العشر الأخيرة؛ حيث نجح شارل دي كيتيلير في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (80).

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن النقاط الثلاث في طريقها إلى ميلانو، تحصل أتالانتا على ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة (90+1)، انبرى لها فرانك كيسيه بنجاح مسجلًا هدف التعادل الرابع وسط فرحة جنونية في المدرجات.

ورفع إنتر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الثاني، فيما وصل أتالانتا إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر.