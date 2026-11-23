عاد فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوزه 3-0 على مضيفه خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري «لاليجا»، الأحد، ليواصل منافسة برشلونة المتصدر وريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وكان الفريق العاصمي خسر أمام برشلونة في الجولة الماضية، كما سقط قبلها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ودخل لاعبو المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى ملعب «كوليسيوم» بضغط هجومي مبكر أسفر عن افتتاح التسجيل عند الدقيقة العاشرة عبر اللاعب أليكس باينا بتمريرة حاسمة من المهاجم خوليان ألفاريز.

وواصل الضيوف هيمنتهم على مجريات اللعب ليضاعف جوني كاردوسو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين بصناعة أخرى من ألفاريز، منهيًا الشوط الأول بتفوق مدريدي مريح.

وفي الشوط الثاني، حاول خيتافي العودة في النتيجة عبر عدة تبديلات هجومية، إلا أن التنظيم الدفاعي لأتلتيكو مدريد حال دون تشكيل أصحاب الأرض أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس يان أوبلاك.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع إثارة إضافية؛ إذ أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع خيتافي دجيني داكونام في الدقيقة (90+1) بعد العودة إلى تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لصالح الضيوف، انبرى لها أليكس جريمالدو بنجاح مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة (90+2).

وبهذا الانتصار، يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث ليشدد الخناق على فرق الصدارة، مستعيدًا توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.