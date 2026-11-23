يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته مع منافسه نيفتشي فرغانة الأوزبكي على ملعبه، الإثنين، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة في أجواء باردة.

وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة مع انطلاق المباراة في مدينة فرغانة، معقل الفريق الأوزبكي، نحو 11 درجة مئوية، وفق تنبؤات موقع «Foreca» المتخصص في الأرصاد الجوية، مع أجواء غائمة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات المساء.

وتشير التوقعات إلى رياح خفيفة في بداية الفترة المسائية، فيما تقل احتمالات هطول الأمطار عن 10 في المئة، ولا تظهر مؤشرات على هطولات مؤثرة خلال وقت المباراة، بحسب «Foreca».

وتغرب الشمس في فرغانة عند الساعة 04:50 مساءً بالتوقيت المحلي، أي قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة و55 دقيقة، ما يعني لعب المواجهة تحت الأضواء الكاشفة وفي أجواء ليلية باردة، وفق بيانات الموقع نفسه.

وتقع المدينة في وادي فرغانة، شرقي أوزبكستان، وسط سلاسل جبلية من منظومتي تيان شان وبامير ألاي، ويغلب على مناخها الطابع القاري، بصيف حار وشتاء بارد، وفق الموقع الرسمي للسياحة الأوزبكية «Uzbekistan Travel».

ويمثل نوفمبر مرحلة انتقالية نحو الشتاء، وتنخفض خلالها درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم الشهر. ويبلغ متوسط الحرارة في المدينة خلال نوفمبر نحو 7.5 درجة مئوية.

ويستضيف ملعب استقلال فرغانة المواجهة، التي يدخلها الهلال محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يقف نيفتشي تاسعًا بـ4 نقاط.