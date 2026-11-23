يملك فريق الهلال الأول لكرة القدم أرقامًا مميّزة في أوزبكستان، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، تشمل عدد الانتصارات والأهداف، قبل نزوله ضيفًا مساء الاثنين على نيفتشي فرغانة، لحساب خامس جولات مجموعة الغرب من النسخة الجارية.

وكسِب الفريق 50 في المئة من مبارياته الـ 12 على ملاعب الفريق الأوزبكية، في المسابقة التي بدأت عام 2003، وخسِر ثلاثًا وتعادل في مثلها، وأحرز 18 هدفًا واستقبل 11.

ولعِب الهلاليون خمسًا من مبارياتهم هذه أمام باختاكور، وتعادلوا في ثلاثٍ منها وكسِبوا واحدة وخسِروا أخرى.

وضد لوكوموتيف طشقند، لعِبوا اثنتين، كسِبوا واحدة وخسِروا الأخرى. فيما تغلّبوا على بافباخور في أرضه، وكذلك بونيودكور، وناساف قرشي، وأجمك. في المقابل، خسِروا من فريق مشعل مبارك الأوزبكي في أرضه.

وانطلقت المسابقة قبل نحو 23 عامًا تحت اسم «دوري أبطال آسيا»، وتحمل اسمها الحالي بدءًا من 2024.

ويحتل الهلال، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، وصافة ترتيب المجموعة الثانية من النسخة الجارية، برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات، ويواجه، في خامس جولة، نيفتشي فرغانة، التاسع برصيد 4 نقاط.