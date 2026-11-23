أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة السد القطري، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة، الإثنين: «الإعداد جيد لمواجهة السد، والحصة التدريبية ظهر الإثنين ممتازة بعد عودة بعض اللاعبين الغائبين».

وأضاف: «في مواجهة السد، هناك 4 لاعبين جاهزون، عبد الإله العمري عاد من المنتخب، وماني سيظهر بعد أن غاب بسبب المولودة ونتفهم ذلك، كما نسترد غريب وسيفيدنا، وكومان عاد من الإصابة».

وتابع المدرب الأسترالي: «نحن في موقع جيد ولدينا أولويات، وسننافس على جميع البطولات من أجل أن تكون مشاركاتنا في كل البطولات».

وفي سياق آخر، كشف بوستيكوجلو عن المنتخبات التي يدعمها في كأس العالم تحت 17 عامًا الجارية في قطر، قائلًا: «لدي ثلاثة منتخبات أدعمها: السعودية وأستراليا واليونان».

في إشارة إلى وجوده حاليًا في السعودية إلى جانب كونه نشأ في أستراليا وأيضًا ولادته في أثينا باليونان 1965.

من جانبه، أكد اللاعب عبد الرحمن غريب جاهزية الفريق، وقال: «الفريق جاهز، بعد خسارة آخر مباراة، الماضية كانت في بطولة وغدًا في بطولة أخرى، ويجب أن نركز فيها ونكسب».

وأضاف غريب: «الجميع يعلم أن نادي النصر يملك لاعبين عالميين، وأنا كلاعب سعودي يجب أن أقاتل، ومتى ما أتيحت الفرصة سأكون جاهزًا».

وعن الخصم، أوضح: «السد نادٍ كبير، وحتى لو لم يكسب في آخر ثلاث مباريات، لكن غدًا سنكون جاهزين».