تصدر محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، الثلاثاء، قرارها بشأن الاستئناف المقدم من قبل المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، الذي يُطالب باستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما مُنِح للمغرب بقرار إداري، وفق ما أعلنت الإثنين.

ومن المقرر أن تبت الهيئة القضائية الرياضية العليا في القضية بعدما نظرت في 8 أكتوبر الماضي في لوزان وخلف أبواب مغلقة في النزاع غير المسبوق.

وفي المباراة النهائية المنظمة 18 يناير الماضي، في الرباط، فازت السنغال 1ـ0 بعد هدف باب جي في الوقت الإضافي، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي.

وغادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يهدرها إبراهيم دياز بعد استئناف المباراة.

وألغى الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف» مارس الماضي، نتيجة المباراة ومنح المغرب الفوز 3ـ0 واللقب استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية اللتين تحظران «مغادرة أرض الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة من دون إذن من الحكم».

وندد الاتحاد السنغالي للعبة بما جرى، واصفًا إياه بـ«أفدح عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا»، ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي في محاولة منه لمنحه اللقب.