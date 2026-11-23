يسافر فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، إلى أذربيجان لمواجهة فريق نادي صباح الأذربيجاني، في دوري أبطال أوروبا المٌقررة، الأربعاء المقبل، من دون لامين يامال، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني، الإثنين.

وأوضح برشلونة أنه قرر إراحة يامال «احترازيًا» بعدما شعر بانزعاج في كاحله الأيمن خلال مباراة فياريال في «لاليجا»، الأحد، والتي انتصر فيها فريق المدرب الألماني هانزي فليك 3ـ2، بعدما أنهى الشوط الأول متخلفًا بهدفين نظيفين بين جماهيره.

وأكد الفريق الكاتالوني، متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد، الغريم التقليدي، على جاهزية يامال للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو لا كورونيا، الأحد المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث عن كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، المتصدر، وحامل اللقب، وريال مدريد الثاني.

ويقع نادي صباح، الوافد الجديد إلى المسابقة القارية الأم، في المركز الحادي والثلاثين «من أصل 36 فريقًا» بثلاث نقاط حصل عليها من الفوز على سلافيا براج التشيكي 2ـ0 في الجولة الثانية.