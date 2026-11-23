بدأ الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، العام وسط تساؤلات حول انفصاله عن خوان كارلوس فيريرو، مدربه منذ فترة طويلة، لكنه رد عليها من خلال استكمال إنجاز الفوز بكافة ​البطولات الأربع الكبرى، وإضافة لقب البطولة الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين، الذي استعصى عليه طويلًا، إلى مجموعة ألقابه.

أثبت ألكاراز نفسه مبكرًا في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث جعله الفوز، قبل أشهر قليلة من بلوغه 23 عامًا، أصغر لاعب يحرز جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، لكن زخمه توقف بسبب إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب قرابة خمسة أشهر.

ومنذ عودته في بطولة أمريكا المفتوحة في أواخر أغسطس الماضي، عوض المصنف الثالث عالميًا ما ‌فاته بسلسلة قوية من النتائج في نهاية الموسم، توجهًا بإحراز ​لقب ‌البطولة ⁠الختامية، ​الأحد، ⁠في تورينو، بعدما تغلب في النهائي على ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، بنتيجة 6ـ2 و7ـ6.

وبتحقيقه لقب البطولة الختامية، انضم ألكاراز إلى أندريه أجاسي، وروجر فيدرر، ونوفاك ديوكوفيتش، باعتبارهم اللاعبين الوحيدين الذين حققوا جميع البطولات الأربع الكبرى، بجانب لقب البطولة الختامية.

وقال ألكاراز، الذي خسر أمام يانيك سينر في نهائي العام الماضي، للصحافيين: «هذا الفوز مميز، يعني كل شيء لي ولفريقي ولعائلتي، إنهم يعلمون مدى الجهد ⁠الذي بذلته في السعي وراء هذه اللحظة، وهذه الكأس، ‌وهذه البطولة، بصراحة، من الصعب وصف ذلك ‌بالكلمات، أنا فخور حقًا بكل ما حققته هذا ​الأسبوع مع فريقي، لولاهم، لما ‌كان من الممكن أن أرفع هذه الكأس».

فصل جديد

أنهى رحيل فيريرو ‌في ديسمبر 2025 شراكة دامت 7 أعوام، وأسفرت عن تحقيق ألكاراز 24 لقبًا، وأصبح سامويل لوبيز، مدرب النجم الإسباني الرئيس، وتولى ألبارو شقيق اللاعب مسؤوليات أكبر.

وأوضح ألكاراز أن التشكيلة الجديدة أثبتت أهميتها خلال فترة غيابه الطويلة بسبب الإصابة، مضيفًا: «في مرحلة ما ‌أدركت مدى أهمية شعوري بالراحة خارج الملعب في حياتي، حتى أتمكن من الذهاب إلى التدريب وأنا مليء ⁠بالعزيمة والحماس، قاموا بعمل ⁠رائع خارج الملعب، بعدما تعافيت من الإصابة، وكانوا يحرصون دائمًا على إخباري بأشياء إيجابية، ساعدوني خلال المباريات والتدريبات وحتى عندما لم نكن في الملعب».

وحقق الإسباني أربعة من أصل ستة ألقاب له هذا العام منذ عودته من الإصابة، بعدما فاز في طوكيو وفيينا ثم في بطولة باريس للأساتذة والبطولة الختامية.

وعلى الرغم من أدائه القوي في نهاية الموسم، أكد ألكاراز على أنه لا يستطيع أن يعد نفسه أفضل لاعب في العالم، متابعًا: «الجميع يعتقد أنني الأفضل، عندما تدخل ملعب التدريب، وعندما تخوض المباريات، من المهم أن تتمتع بالثقة بنفسك، لكن المصنف الأول هو زفيريف، هو يستحق ذلك».

ولا يزال ​أمام ألكاراز لقب واحد ​يسعى لتحقيقه هذا العام، ويتوجه هذا الأسبوع مع منتخب إسبانيا لخوض دور الثمانية في كأس ديفيز سعيًا لتحقيق أول ألقابه في هذه البطولة الجماعية.