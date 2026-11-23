احتفل الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، بتحقيقه إنجازًا تاريخيًا، بعدما تجاوز لويس أراجونيس، ليصبح أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات مع فريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك بعد الفوز أمام خيتافي، بنتيجة 3ـ0، في لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات «لاليجا».

وقال سيميوني عن رقمه القياسي بعد ‌الفوز على خيتافي، والذي رفع رصيد الفريق إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الترتيب بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، «هذا يجعلني سعيدًا، لا أجد عادة الكثير من الأشياء التي تسعدني، لكن هناك جهدًا هائلًا وراء هذا الإنجاز».

وأضاف سيميوني لقناة «موفيستار» التلفزيونية الإسبانية: «هناك أيضًا الانتقادات المستمرة التي نتعرض لها، لا أعيرها أهمية كبيرة، لكني ألاحظها، هناك رواية تقول إننا فريق دفاعي، وكأننا نلعب دائمًا من أجل الدفاع فقط، لا يمكن الفوز في 345 مباراة بمجرد الدفاع».

وجاء الفوز رقم 345 للمدرب الأرجنتيني في الدوري خلال مباراته رقم 567، وبفارق 189 مباراة مما احتاجه أراجونيس مدرب أتلتيكو السابق، للوصول إلى 344 فوزًا.

ومن الممكن أن يتفوق على سيميوني مدربون آخرون في نسبة الانتصارات وعدد الألقاب، لكنه يتفرد بطول البقاء والاستمرارية والقدرة على الصمود في قمة كرة القدم الإسبانية.

وكانت الألقاب ‌الثمانية التي حققها ‌أتلتيكو تحت قيادة سيميوني ستتجاوز توقعات أكثر ​المشجعين ‌تفاؤلًا ⁠عندما ​تولى مسؤولية ⁠فريق يعاني من صعوبات منذ ما يقارب 15 عامًا.

ولا تزال الهزيمتان في نهائي دوري أبطال أوروبا تمثلان جرحًا في مسيرته، إذ جاءتا أمام ريال مدريد، منافسه المحلي، إحداهما بركلات الترجيح، والأخرى في الوقت الإضافي بعد أن استقبل أتلتيكو هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وكانت الهزيمة بتلك الطريقة في المرتين كفيلة بإقناع العديد من المدربين بالرحيل، لكن سيميوني عاد بقوة من دون أن ⁠تفتر عزيمته.

ولا يزال سيميوني يرتدي ملابس سوداء بالكامل ‌ويشير بيديه بحماس شديد على خط التماس، ‌ويظهر نفس الطاقة ​والعزيمة كما كان الحال عند ‌وصوله إلى أتلتيكو في 2011.

وتحت قيادة سيميوني، رسخ أتلتيكو مدريد مكانته باعتباره القوة الثالثة في كرة القدم الإسبانية، مزعزعًا هيمنة ريال مدريد وبرشلونة، بعدما حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة لكل منهما.

وانتقل الرقم القياسي من أسطورة في أتلتيكو إلى أسطورة أخرى، بعد 22 عامًا من تحقيق أراجونيس فوزه الأخير ​في الدوري الإسباني 2004.