أبلغ «الرياضية» مصدر مقرب من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السابق، أن النادي الجداوي لم يسدد حتى الآن مبلغ الشرط الجزائي ، في إطار النزاع القانوني القائم بين الطرفين أمام الاتحاد الدولي «فيفا».

ويصر الاتحاد على البند الخاص بالشرط الجزائي، الذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين عند توقيع العقد، والمقدّر بما يعادل رواتب أربعة أشهر تقريبًا، في الوقت الذي يطالب فيه المدرب البرتغالي بالحصول على كامل مستحقاته عن المدة المتبقية من عقده.

وكان نادي الاتحاد أنهى عقد كونسيساو في 31 مايو الماضي، رغم أن العقد يمتد حتى 30 يونيو 2028 ، وعلى إثر ذلك، تقدم المدرب بشكوى رسمية أمام غرفة فض المنازعات في «فيفا» بتاريخ 4 أغسطس 2026، ليتبعه أعضاء جهازه الفني بشكاوى منفصلة.

ويتركز الخلاف حول تفسير بنود العقد ومدى مشروعية الإنهاء، إلى جانب مطالبات أخرى بمستحقات تعاقدية يرى المدرب أنها واجبة السداد.

وسيفصل «فيفا» في القضية، مع إمكانية اللجوء لاحقًا إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» من الطرف الذي يصدر القرار ضده.

وكانت «الرياضية» قد أشارت في خبر نشرته بتاريخ 22 يونيو الماضي إلى مطالبة كونسيساو بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقي، فيما يتضمن الاتفاق شرطًا جزائيًا يقترب من رواتب أربعة أشهر، في حال فسخ الارتباط خلال الموسم الأول، إلى جانب بند يمنح النادي حق إنهاء التعاقد دون التزامات مالية إضافية إذا أخفق المدرب في تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى خلال الموسمين الثاني والثالث.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المرتبة الخامسة برصيد 55 نقطة، وبفارق 22 عن صاحب المركز الرابع القادسية.