أعلنت ​رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان صحافي، الإثنين، أن بيانات شخصية استُخرجت من إحدى المنصات الرقمية التابعة لها ‌في هجوم ‌إلكتروني.

ولم ​يتحدد ‌بعد ⁠حجم ​التسريب الذي ⁠وقع بين 14 و16 نوفمبر الجاري، لكن الرابطة ذكرت أن البيانات الشخصية من ⁠منصة للمشجعين، وبيانات من ‌الأندية ‌قد تأثرت.

وجرى إخطار ​الوكالة ‌الإسبانية لحماية البيانات ‌بهذا الاختراق، كما أُبلغت الوحدة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية به.

وعلمت ‌رابطة الدوري الإسباني بالهجوم في 16 ⁠نوفمبر ⁠الجاري، واتخذت حينها الإجراءات اللازمة لاحتواء الاختراق.

ويعمل فريق الأمن التابع للرابطة على تحليل النشاط على المنصة لفهم البيانات التي تأثرت، كما عزز الرقابة ​على الخدمات ​الرقمية لمنع وقوع هجمات أخرى.