الرابطة الإسبانية تسحب البيانات بعد هجوم إلكتروني
كرة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (أرشيفية)
برشلونة ـ رويترز 2026.11.23 | 03:15 pm
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان صحافي، الإثنين، أن بيانات شخصية استُخرجت من إحدى المنصات الرقمية التابعة لها في هجوم إلكتروني.
ولم يتحدد بعد حجم التسريب الذي وقع بين 14 و16 نوفمبر الجاري، لكن الرابطة ذكرت أن البيانات الشخصية من منصة للمشجعين، وبيانات من الأندية قد تأثرت.
وجرى إخطار الوكالة الإسبانية لحماية البيانات بهذا الاختراق، كما أُبلغت الوحدة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية به.
وعلمت رابطة الدوري الإسباني بالهجوم في 16 نوفمبر الجاري، واتخذت حينها الإجراءات اللازمة لاحتواء الاختراق.
ويعمل فريق الأمن التابع للرابطة على تحليل النشاط على المنصة لفهم البيانات التي تأثرت، كما عزز الرقابة على الخدمات الرقمية لمنع وقوع هجمات أخرى.