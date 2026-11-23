حصة صباحية

انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة آيندهوفن الهولندي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)