استقبل الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة نجران، الإثنين، هادي آل عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإبل بمنطقة نجران.

وأثنى نائب أمير نجران على دور الجمعية بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات وبرامج لمربي الإبل، وبجهودها في المحافظة على هذا الموروث الوطني وتعزيز حضوره الثقافي والاقتصادي.

واستمع الأمير تركي بن هذلول إلى شرح عن أعمال الجمعية، التي تشمل تنظيم مهرجانات الإبل ومزاداتها في المنطقة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمعارض المتخصصة لعرض منتجات الإبل وأنشطتها، والتعاون مع الجهات الرسمية والأكاديمية، لتعزيز البحث والتطوير في قطاع الإبل، والإسهام في تسويقها محليًا وإقليميًا.

واطّلع على جهود الجمعية في حوكمة أعمالها وتنفيذ ورش العمل والندوات التدريبية للمربين، بهدف رفع الوعي بأساليب التربية السليمة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.