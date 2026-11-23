أبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، دعمه لإيثان نوانيري، جناح فريقه، لاستعادة مستواه وذلك قبل مواجهة فريقه الأم أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء في الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش عبر تصريحات صحافية: «من الطبيعي أننا نتابع أبرز اللقطات، نحن سعداء جدًا به، قدم أداء جيدًا للغاية في مباراة تجريبية، وأظهر تمامًا أسباب التعاقد معه».

وأوضح المدرب الكرواتي أن نوانيري سيستفيد من المنافسة مع مجموعة من المهاجمين في دورتموند، من بينهم الموهبة اليونانية كونستانتينوس كاريتساس، والألماني ماكسيميليان باير، والغيني سيرهو جيراسي، والبرتغالي فابيو سيلفا، مضيفًا: «لدينا بعض اللاعبين الأقوياء جدًا في هذه المراكز الهجومية، هناك منافسة شرسة».

وأشار كوفاتش إلى نوانيري بحاجة إلى التحلي بالصبر، وأن فرصته ستأتي، مضيفًا: «خاض بالفعل عددًا جيدًا من المباريات، وبعمر 19 عامًا فقط، من المؤكد أنه سيخوض الكثير من المباريات معنا خلال وجوده هُنا».

وانضم نوانيري، البالغ 19 عامًا، إلى صفوف دورتموند على سبيل الإعارة لموسم واحد من «المدفعجية» في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكنه لم يسهم كثيرًا في البداية القوية للنادي الألماني الموسم الجاري.

واكفتى نوانيري بتمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة، وتراجع من لاعب أساسي منتظم إلى دور محدود على مقاعد البدلاء، فيما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن احتمال إنهاء الإعارة مبكرًا في يناير المقبل.

وبرز نوانيري سريعًا مع أرسنال عندما أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُشارك في مباراة، بعمر 15 عامًا و181 يومًا في سبتمبر 2022.

وسجل اللاعب الشاب 10 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين في 51 مباراة مع أرسنال، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي الموسم الماضي سعيًا للحصول على دقائق لعب أكثر.

وبعد تسجيله هدفًا في مباراته الأولى مع النادي الجنوبي التي فاز فيها فريقه على لنس 3ـ1، لم يُحرز نوانيري سوى هدف آخر خلال فترته في الدوري الفرنسي، وقضى معظم وقته على مقاعد البدلاء.

وشارك نوانيري أساسيًا في أول خمس مباريات له مع دورتموند في الدوري الألماني، لكنه لم يُدرج في التشكيلة الأساسية في أيّ مسابقة منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، صنع نوانيري هدفين خلال فوز منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا على نظيره الفرنسي 3ـ2 في مباراة تجريبية.

وعلى الرغم من غياب نوانيري عن التشكيلة الأساسية لدورتموند في الأسابيع الأخيرة، فإن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الإيطالي سامويلي إيناتشو قد تمنحه فرصة للحصول على دقائق أكثر أمام أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي.

ولم يتواجه دورتموند وأرسنال في مباراة رسمية منذ عام 2014، في الموسم الذي أعقب خسارة الفريق الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ على ملعب «ويمبلي».

وفي موسم 2015، حقق كل من دورتموند وأرسنال فوزًا بنتيجة 2ـ0 على أرضه في دور المجموعات بالنظام القديم للمسابقة.