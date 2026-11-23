اكتملت الجاهزية البدنية للكاميروني جورج نكودو والفرنسي نبيل فقير، لاعبي فريق أبها الأول لكرة القدم، بعد أن شاركا في تدريبات، الأحد، وبات أمر مشاركتهما أمام الشباب، الخميس المقبل، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق احتياج الجهاز الفني، حسب ما ذكر لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الثنائي أنهيا برامجهما العلاجية واللياقية، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة من جديد في المباريات المقبلة، بدءًا من الجولة المقبلة.

وعانى نكودو من إصابة التواء على مستوى مفصل الكتف، فيما منع التمزق في العضلة الخلفية نبيل فقير، من المشاركة في المواجهات الماضية بعد إصابته أمام الفيصلي 28 أغسطس الماضي.

ويستقبل أبها، الخميس المقبل، نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، إذ حرص الكرواتي تيو بيريجا مدرب الفريق خلال فترة التوقف على رفع الجانب اللياقي وتطبيق بعض الجمل التكتيكية، بهدف تصحيح الأمور الفنية وتحقيق أول انتصار له دوريًا.

ويحتل أبها المرتبة الأخيرة في قائمة دوري روشن برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل مع الخليج والدرعية والاتحاد.